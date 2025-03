Aidea incontra Angelo Bianco per la presentazione del libro “Le nuvole non hanno forma”

Angelo Bianco è autore del libro autobiografico “Le nuvole non hanno forma”. È un viaggio tra emozioni delicate e forti, non mancano le riflessioni intime. Gli episodi che si susseguono sono divertenti, tristi ma inducono sempre il lettore a riflettere. Queste sono le nuvole di Angelo che non hanno forma, scaturiscono dal suo bisturi d’inchiostro. Angelo è medico chirurgo, è padre di tre bambine ed è stato un figlio esemplare. Il libro sarà presentato il 14 marzo alle ore 17,30 presso l’Associazione AIDEA in Via Persio 27 La Spezia. Per info e prenotazioni contattateci 3297462081 – 0187 300835 info@aidealaspezia.org

