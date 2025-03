Alassio e Albenga si mobilitano per Paolo, rimasto tetraplegico dopo un pugno: cena benefica per aiutare la famiglia

Albenga. Non sono passate nemmeno 24h dall’appello della famiglia, pubblicato da IVG e oggetto di una puntata della trasmissione Le Iene, e la risposta della comunità locale è stata davvero incredibile.

Mentre la raccolta fondi per Paolo, il ragazzo di 24 anni vittima di rapina a maggio dello scorso anno a Vadino, rimasto tetraplegico in seguito ad un pugno ricevuto, procede a gonfie vele e ha già superato la soglia di 11mila euro (QUI il link diretto a Gofundme), ora scendono in campo anche realtà e attività locali.

