Alla biblioteca d’arte laboratorio didattico “Se fossi… Raffaello”

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano. Giovedì 13 alle 16.30 alla Biblioteca Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” è previsto un laboratorio didattico “Se fossi… Raffaello”. Il laboratorio prevede, per imparare divertendosi, la visione di un cartoon su Raffaello Sanzio vòlto a focalizzarne i punti salienti, la ricerca di monografie a scaffale relative all’artista e un’attività creativa a lui dedicata. Ispirato dalla sua vita ed esplorando le sue opere ogni bambino potrà disegnare, colorare, tagliare, incollare, giocare e creare così il proprio capolavoro. Il laboratorio è a ingresso gratuito ed è consigliato per i bambini a partire dai 6 anni. Si consiglia la prenotazione.

Tel. 0187727918 / 0187727885

Email. biblioteca.arte@comune.sp.it ; biblioteca.beghi@comune.sp.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com