Attacco allergico dopo aver mangiato un gelato: giovane donna ricoverata in ospedale

Momenti di apprensione ieri per una giovane donna a Manarola. La 21enne, turista americana, si stava godendo la giornata alle Cinque Terre ma dopo aver mangiato un gelato alla nocciola ha accusato un malore dovuto ad una reazione allergica. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, e sul posto sono intervenute l’ambulanza della Pubblica assistenza di Corniglia e Delta 1 del 118 che hanno prestato le prime cure alla 21enne. La rapidità dell’intervento ha permesso che la ragazza fosse stabilizzata e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia per ulteriori accertamenti.

L’articolo Punizione di Salvatore Esposito e gol in mischia di Wisniewski: il precedente contro il Milan proviene da Città della Spezia.

