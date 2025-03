Calcio/ Genoa in emergenza attacco contro il Lecce, Vieira perde Ekuban e Cornet

Il Genoa si prepara alla sfida di venerdì sera contro il Lecce con un reparto offensivo decimato. Patrick Vieira dovrà rinunciare a Caleb Ekuban e Maxwel Cornet, due assenze pesanti che complicano le scelte offensive per la gara. Vitinha, già indisponibile, non rientra ancora nei piani del tecnico.

Con le assenze in attacco, Vieira potrebbe puntare su Andrea Pinamonti come riferimento centrale, affiancato da Zanoli e Miretti in una nuova configurazione tattica. In panchina, oltre a Ekhator, sarà disponibile anche il giovane Venturino, pronto a subentrare in caso di necessità.

