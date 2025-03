Campione d’incassi al cinema, “Perfetti sconosciuti” sarà al Civico con il riadattamento teatrale

Prosegue con lo spettacolo Perfetti sconosciuti in doppia serata, martedì 11 e mercoledì 12 marzo 2025 alle 20.45, la stagione di prosa del Teatro Civico. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento dell’omonimo film uscito nel 2016: un ritorno al suo stesso successo, che gli è valso il David di Donatello come migliore film e migliore sceneggiatura, oltre a diversi altri riconoscimenti. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, appunto, “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Ma cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi. Sul palco, un cast di talento darà vita ai personaggi resi celebri dal film. La produzione dello spettacolo comunica inoltre che Paolo Calabresi sarà sostituito da Rosario Lisma. In occasione dello spettacolo il cast incontrerà il pubblico mercoledì 12 marzo alle ore 18 presso l’Urban Center in via Carpenino.

