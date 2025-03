A un anno dall’inizio della collaborazione tra l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, il Distretto Rurale della Lunigiana, Regione Toscana settore fito-sanitario Università Sant’Anna di Pisa, si torna a parlare di Cecidomia. Un anno fa lo scopo dell’incontro era quello di unire agricoltori e privati per poter mettere in atto le azioni di contenimento per l’espansione della Cecidomia dell’Olivo, ma come sta procedendo il programma? Quali sono i risultati? Hanno funzionato le procedure applicate sui dieci punti chiave distribuiti su tutta la Lunigiana e indicati dalle associazioni di categoria? A tutte queste domande risponderanno gli esperti giovedì 20 marzo dalle 14.30 presso il centro didattico “Tiziano Mannoni” di Filattiera, al quale si potrà partecipare anche a distanza grazie alla diretta qui. Il programma della giornata prevede l’apertura da parte del sindaco di Filattiera Annalisa Folloni, l’introduzione del vicepresidente del Distretto Rurale della Lunigiana Vittorio Marcelli, l’esperienza delle associazioni di categoria rappresentante da Francesca Ferrari presidente di Coldiretti Massa Carrara e Luca Maria Simoncini presidente Cia Toscana Nord. Infine, sarà dato largo spazio al dott. Massimo Gragnani del Servizio Fitosanitario Regione Toscana che farà un riassunto delle “Cose fatte e cose da fare”; e al professor Angelo Canale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa che tratterà dei “Risultati dell’attività dimostrative 2024”. E, per finire, non mancherà il focus sul futuro, cioè sulla campagna 2025. Si invitano le aziende agricole e gli hobbisti a partecipare all’incontro.

L’articolo Cecidomia dell’olivo: stato dell’arte e Campagna 2025 in Lunigiana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com