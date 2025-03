Cinque zone carenti di pediatria comunicate da Asl 5 alla Regione. Atteso per maggio il bando per la copertura

Sono cinque le zone carenti di pediatria di libera scelta sul territorio spezzino e sono collocate nel comune capoluogo e in quelli di Sarzana e Luni.

La Asl 5, infatti, ha ufficializzato l’approvazione delle zone carenti provvisorie di pediatria di libera scelta con una deliberazione firmata dal direttore generale Paolo Cavagnaro. Un provvedimento che si basa sull’Accordo collettivo nazionale per i Pediatri di libera scelta del 25 luglio scorso, che stabilisce un rapporto ottimale di un pediatra ogni 850 residenti nella fascia 0-14 anni.

L’iter ha visto la chiusura senza richieste di adesione all’“Avviso per la mobilità intraziendale dei Pediatri di libera scelta”, rivolto ai medici con incarico a tempo indeterminato da almeno due anni nella stessa azienda. Nessuno dei pediatri operanti nello Spezzino ha presentato domanda di trasferimento.

Le zone carenti provvisorie individuate sono:

