Comunali Genova, il centrosinistra attacca: “Cavo vice di Piciocchi? Segno di paura e debolezza”

Genova. Un segnale di debolezza del centrodestra. Viene letta così dal campo opposto l’idea di indicare Ilaria Cavo come vicesindaca di un’eventuale giunta Piciocchi, ratificata oggi dal vertice del centrodestra in Regione in attesa del nullaosta definitivo da parte della deputata di Noi Moderati. Nell’occasione il vicesindaco reggente, candidato a guidare la città per i prossimi cinque anni, ha sfidato il centrosinistra a schierare un ipotetico vice accanto a Silvia Salis per “trasparenza verso gli elettori”. Un invito che per ora nessuno ha raccolto, seppur con diverse sfumature.

“Nella prima foto che ho visto del centrodestra c’erano soltanto uomini, anche di una certa età, se ce la vogliamo dire tutta, quindi evidentemente si sentono condizionati dal fatto che dall’altra parte c’è un progetto giovane, con una donna giovane e determinata, che ha a fianco un’altra persona come Tiziana Beghin di grande competenze e grande esperienza – sottolinea il senatore Luca Pirondini dal Movimento 5 Stelle -. Evidentemente la loro visione dell’inserimento delle quote rosa è un po’ quella di compensare degli evidenti limiti che hanno avuto fino ad oggi”.

» leggi tutto su www.genova24.it