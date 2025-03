Comunali Genova, Piciocchi e il centrodestra hanno deciso: Ilaria Cavo sarà la vicesindaca

Genova. Ilaria Cavo, ex assessora della giunta Toti e deputata di Noi Moderati, sarà la vicesindaca di Genova in caso di vittoria del centrodestra alle comunali in primavera. Lo ha deciso Pietro Piciocchi insieme a tutta la coalizione, riunita in Regione col presidente Marco Bucci come tutti i lunedì, confermando le indiscrezioni degli scorsi giorni che il candidato e attuale vicesindaco reggente non aveva smentito.

“Ho messo al primo punto dell’ordine del giorno l’indicazione di Ilaria Cavo come vicesindaco – ha riferito Piciocchi al termine del vertice -. Ho chiesto a Ilaria la sua disponibilità a ricoprire il ruolo. Ilaria si è riservata alcune ore per dare una risposta. Ho registrato un clima assolutamente coeso, compatto e convinto di tutta la coalizione. Sono convinto che Ilaria potrà dare un contributo straordinario al nostro progetto di città. È una persona solida, di grande esperienza. Ha una caratura nazionale, ci permetterà anche di avere relazioni forti con tutto il mondo romano, con il governo, e credo che sia un valore aggiunto importantissimo. Una presenza femminile che esprime, come ho detto già sabato, la forte presenza delle donne e il ruolo delle donne nella nostra coalizione”.

