Crollo parziale di un tratto della condotta di raccolta acque meteoriche: chiusa Via Bertoloni a Sarzana

Crolla una condotta a Sarzana, il Comune ha disposto la chiusura di Via Bertoloni. In una nota l’amministrazione spiega: “Questa mattina a seguito di video-ispezione eseguita dai chiusini a bordo strada i tecnici dell’ufficio territorio hanno riscontrato che all’altezza del civico n.35 si è verificato un crollo parziale della condotta di raccolta delle acque meteoriche sottostante via Bertoloni con abbassamento del piano stradale nel tratto interessato. In conseguenza è stata disposta la chiusura di via Bertoloni al transito veicolare. Sarà invece consentito il transito pedonale. E’ in via di affidamento, da parte degli uffici tecnici comunali, l’intervento per la riparazione e il ripristino”.

