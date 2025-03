Favale: mucca colpisce bimbo di 5 anni alla testa; con l’elicottero Drago al Gaslini

Inconsueto incidente nel pomeriggio a Favale, in Fo. Alle 17.00 circa una mucca, forse involontariamente, ha colpito con una zampa alla testa un bimbo di cinque anni provocandogli un trauma al padiglione auricolare. E’ arrivato il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Monleone. E’ stato allertato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che, con l’assistenza a terra dei colleghi di Chiavari, ha preso a bordo il bimbo al campo della Croce Rossa di Monelone trasportandolo in codice giallo all’Istituto Gaslini per più approfonditi accertamenti.

