Fiera richiestissima dagli spuntisti. Il sindaco: “Guardiamo oltre le polemiche e alla realtà dei fatti: tre giorni sono più che sufficienti”

La concomitanza si spera dell’arrivo della bella stagione e le ufficialità sulla fiera di San Giuseppe spingono lo spezzino, che la ama, a sognare e rispolverare i riti che accompagnano la tre giorni. Un tempo, gli uomini correvano a mettersi la paglietta, le signore si preparavano alla caccia all’affare per la gestione della casa. Oggi l’accaparrarsi “l’oggetto fiera” è diventato unisex mentre e si cercano di mantenere le scorpacciate con colleghi, amici vicini e lontani con i quali ci si può immergere nel tradizionale giretto tra una pausa dal lavoro. Dura a morire è la speranza che in qualche modo gli affezionati possano raggiungere la fiera che sarà da lunedì 17 fino a mercoledì 19 marzo, senza aggiunte dell’ultimo momento. Il calendario ufficiale con i servizi collegati a partire dalle navette, le aperture dei musei e i banchi partecipanti è stato presentato questa mattina a Palazzo civico.

La fiera crea sempre un po’ di aspettativa, anche solo per sentirsi fare un complimento su un capo di abbigliamento o per qualche altro prodotto da mostrare a banchetti archiviati e poter dire “L’ho preso alla fiera” della serie: “non lo troverai da altre parti, dovrai aspettare l’anno prossimo”. Su questo punto c’è un aspetto da cogliere: le recenti graduatorie pubblicate dal Comune della Spezia erano relative a tutte quelle attività, alimentari e quant’altro, che hanno fatto richiesta per partecipare come spuntisti. Si tratta di attività commerciali che hanno partecipato o non hanno mai partecipato con un posto fisso e che potranno presentarsi il giorno di apertura della fiera per ottenere i posti vacanti. Al Comune sono pervenute 770 richieste, di queste, più di 200 non hanno mai partecipato. “Un elemento – ha spiegato l’assessore al Commercio Alberto Giarelli – che mostra quanto interesse susciti la manifestazione”.

