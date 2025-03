Follo, Bertoni: “I temi toccati nello scorso consiglio comunale hanno evidenziato tutte le contraddizioni dell’amministrazione”

“L’allergia alla partecipazione ancora una volta manifestata con la consueta convocazione in orario accessibile a pensionati e casalinghe ha fatto il pari con la formula tanto cara alla destra di manifestarsi in quei luoghi, social e simili, dove il contraddittorio è praticamente assente”. Si apre così una nota diffusa da Sandro Bertoni, consigliere comunale a Follo, sul consiglio comunale dello scorso 27 febbraio.

“I temi toccati hanno evidenziato tutte le contraddizioni di questa amministrazione – prosegue il consigliere capogruppo di Cittadini in Comune -. Il documento di programmazione evidenzia elementi di preoccupazione, parla nella premessa di <attività e risorse per la realizzazione ai fini sociali> e boccia un emendamento al bilancio, con parere favorevole del responsabile finanziario e revisore dei conti, che proprio a sostegno di quelle finalità era rivolto. Votazione per altro ripetuta perché tutta la maggioranza ha ‘sbagliato’ a votare, c’è molta attenzione tra i banchi soprattutto quando l’emendamento è a costo zero e le economie si trovano nella riduzione dei costi della politica. Il doocumento di programmazione evidenzia altresì una comunità, con numeri precisi, fatta di 588 giovani tra i 6 e 16 anni e 1313 ultra sessantacinquenni che non trovano minima considerazione nelle 174 pagine presentate. 3078 sono le donne alle quali ci si rivolge in occasioni di ricorrenze, 8 marzo o 25 novembre, senza però trovare in progetti emancipanti una presenza nella visione amministrativa”.

Continua Bertoni: “L’interrogazione presentata sul servizio mensa ruotava intorno al semplice quesito: è possibile ricevere un avviso esecutivo senza la prova dell’esistenza del credito e il suo titolo? Ancora oggi il quesito resta senza risposta. La mozione su Atc, bocciata dalla maggioranza, lascia sconcertati sulle motivazioni. L’assessore non ritiene dover entrare in dinamiche aziendali e il Tpl è di competenza della Provincia, come se essere soci, anche se di minoranza, esentasse l’amministrazione di Follo dal suo esercizio partecipativo; e aggiunge un non specificato impegno del sindaco Peracchini anche nei confronti dei lavoratori. Nella replica il sindaco Mazzi ribadisce che <la questione tpl> viene gestita a livello provinciale, dimenticando proprio il fatto che la mozione chiedeva un suo preciso impegno in quel contesto sia come azionista quanto come parte dell’assemblea dei sindaci, precisando altresì che <come vengono trattati i dipendenti è compito dei sindacati>. Anche qui tengo a precisare che esiste fior di giurisprudenza sul tema della responsabilità degli organi societari per violazione alla disciplina posta a tutela dell’ambiente di lavoro. E la mozione sul tpl da me presentata, come anche l’emendamento allo schema di bilancio, trovavano presenza sia nelle linee strategiche del documento di programmazione triennale che nelle analisi di contesto”. Aggiunge l’esponente dell’opposizione: “La fase comica si è raggiunta con la comunicazione della volontà di installare colonnine per il controllo dei livelli di elettro inquinamento, dopo 2 petizioni e 2 mozioni bocciate e l’installazione di 3 antenne 4/5 G in 200 metri, seguito dell’eliminazione dell’autovelox da loro stessi fortunatamente voluto tre anni fa”, e conclude: “Ancora una volta l’amministrazione sorda al richiamo della minoranza ha voluto percorrere la strada del ‘sovranismo de noantri’ con tutte le contraddizioni che ne caratterizzano il cammino”.

