Genoa, emergenza in attacco col Lecce: lesione per Cornet, Ekuban torna dopo la sosta

Inizio di settimana all’insegna delle notizie dall’infermeria per il Genoa. Di ritorno dalla Sardegna, i rossoblù si erano portati oltre al punto in classifica anche quello interrogativo sulle condizioni dell’esterno – e autore del goal – Cornet e di Ekuban, l’autore dell’assist vincente.

Maxwel Cornet ha riportato una lesione muscolare e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime settimane. Ekuban ha accusato un risentimento e, come per Vitinha, si valuteranno le condizioni durante la sosta per le nazionali.

