Giorno del ricordo, la prefetta un’onorificenza ai discendenti di Leopoldo Mazzoni

Genova. Questa mattina la prefetta di Genova, Cinzia Torraco, ha consegnato Cristiano Meli, in memoria del prozio, Leopoldo Mazzoni, l’onorificenza concessa, con decreto del presidente della Repubblica, in occasione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

Il riconoscimento, conferito in memoria di Leopoldo Mazzoni, recita la seguente motivazione: “Carabiniere ausiliario addetto alle esigenze di controllo del traffico ferroviario e di confine, in data 18 settembre 1943 venne catturato da formazioni partigiane slave nei pressi di Parenzo e presumibilmente infoibato”.

» leggi tutto su www.genova24.it