In 21 prenotano il pranzo al ristorante e non si presentano senza disdire: i titolari chiamano i carabinieri

Genova. In 21, su una sala che offre circa il doppio dei posti, avevano prenotato il pranzo domenicale alla Fattoria didattica Il Ciliegio di San Desiderio. Ma, senza avvertire, non si sono presentati lasciando vuoti tavoli e cibo già pronto.

Un grave danno per il locale che aveva acquistato e preparato il pranzo e organizzato personale e spazi in base alle prenotazioni ricevute. Un gesto incivile e di mancanza di rispetto, sottolineano i titolari in un post ma che questa volta potrebbe avere anche conseguenze penali.

I gestori infatti, delusi ed esasperati, hanno deciso di chiamare i carabinieri per denunciare quanto accaduto. “Anche se non cerchiamo un rimborso, vogliamo che episodi simili non si ripetano più” spiegano in un post. Anche perché non è stata un’unica tavolare a ‘tirare il pacco’ , bensì diverse famiglie.

