Taglio del nastro sabato a Ceparana per la nuova pasticceria artigianale di Asia Bernazzani, un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei dolci. Situata in Largo Giustiniani 9, davanti alla chiesa, la pasticceria è il sogno realizzato di Asia, una giovane imprenditrice che ha deciso di portare avanti la tradizione di famiglia con creatività e passione. In un momento storico in cui i giovani faticano ad emergere, Asia ha scelto di investire nel suo futuro, offrendo ai clienti un’esperienza unica tra sapori innovativi e tanta fantasia.

L’articolo Inaugurata a Ceparana la nuova pasticceria di Asia Bernazzani proviene da Città della Spezia.

