La Consulta boccia il piano del verde di Tursi: “Mancano norme attuative e non c’è una struttura”

Genova. Il piano del verde del Comune di Genova non supera l’esame di esperti e associazioni. La Consulta del verde ha espresso oggi a maggioranza parere sfavorevole ai documenti presentati dall’amministrazione di Palazzo Tursi, già oggetto di un percorso di condivisione sul territorio, formulando una serie di osservazioni di cui l’amministrazione dovrà tenere conto prima di portare il provvedimento in consiglio comunale, sebbene l’approvazione entro questo ciclo amministrativo appaia poco probabile in tempi ormai piuttosto ristretti.

Tra le motivazioni indicate dalla Consulta – che raggruppa al suo interno dirigenti comunali, ma anche rappresentanti di ordini professionali, Università, Soprintendenza, Regione, associazioni ambientaliste e di categoria – c’è soprattutto l’assenza dell’aspetto prescrittivo: “Mancano le norme attuative e non ci sono le indicazioni in merito all’incremento del sistema del verde in termini quantitativi e qualitativi, chiarendo l’obiettivo di arrestare il consumo di suolo e creare un sistema di parchi, giardini e aree verdi tra loro interconnessi”, si legge nella comunicazione firmata dalla coordinatrice Adriana Ghersi, professoressa associata del dipartimento di architettura e design dell’Università di Genova. Non si tratterebbe insomma di un vero piano, ma solo di uno “strumento propedeutico”, un insieme di “linee guida costruite assemblando materiali disomogenei, senza una vera struttura”. Anche l’iter di formazione e le modalità di presentazione, secondo la maggioranza, “sono stati inadeguati“.

