L’arte di Nicola Sutti a Berlino

Vetrina internazionale per Nicola Sutti, pittore spezzino le cui opere sono state inserite nella top selection del Premio Internazionale di Arte Contemporanea Berlino 2025, che si terrà dal 9 al 14 aprile nella città tedesca. Continua oltralpe il tour dell’innovativo artista dopo i successi delle mostre tenute nell’Art Salon di Ariccia e nella Galleria Dantebus di Via Margutta a Roma. L’arte peculiare di Sutti combina elementi di pop e street art, partendo da un’immagine di base che può spaziare da icone classiche greco-romane a immagini mitologiche, l’artista interviene con il suo nuovo metodo Artistic Photo Retouched, ove coesistono la fotografia e l’arte pittorica che avvolge e “manipola” in modo inusitato il soggetto originario, grazie ad una mano sapiente che interviene con i pennarelli e gli smalti lucidi, modernizzando e rendendo pop i soggetti e i miti.

L’articolo Cecidomia dell’olivo: stato dell’arte e Campagna 2025 in Lunigiana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com