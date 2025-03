Monterosso e il piccolo archivio di comunità di Angela Betta

“Quand’ero piccola le donne portavano i vestiti lunghi, il “mugno” in testa, la “gucetta” dietro l’orecchio, l’ago sempre pronto per cucire le reti. Salavano le acciughe, tiravano la barca come marinai provetti e andavano al bosco per far la legna”. Anche i pesci che si pescano sono cambiati: si mangiavano pignulin, gavari, lacerti e qualche seppia. È cambiata completamente Monterosso al Mare. Parola di Angela Betta, preziosa custode di un archivio personale che è patrimonio di storie di comunità. Lo ha costruito nel tempo, conservando tutte quelle piccole cose che hanno toccato il suo vissuto: scritture private di famiglia e amici, appunti commerciali sulla produzione di vino, diari di guerra, manifesti teatrali, locandine di serate di ballo, pagine di quotidiani, appunti commerciali sulla produzione di vino in tale anno, etichette di bottiglia, ricami e fotografie, tantissime fotografie, in parte donate al Comune di Monterosso e in attesa di digitalizzazione e schedatura.

