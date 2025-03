Nino D’Angelo torna alla Spezia: ad agosto concerto in Piazza Europa

Prende forma la programmazione estiva degli eventi in Piazza Europa e tra i protagonisti si aggiunge Nino D’Angelo. Il suo tour “I miei meravigliosi anni ’80” farà tappa alla Spezia nel fine settimana di Ferragosto. Per la precisione, il concerto è in programma domenica 17 agosto alle 21.30. I biglietti sono già disponibili nei circuiti di vendita online “Ticketone” e “Ticketmaster”. L’appuntamento spezzino si colloca dopo le date di Genova e Firenze. Il primo appuntamento del tour italiano è il 13 luglio a Palermo.

“I miei meravigliosi anni ’80” celebra i quarant’anni di carriera del cantante napoletano e il tour dedicato era partito l’anno scorso con una data allo Stadio Maradona di Napoli al quale parteciparono più di quarantamila persone. Questo mese Nino D’Angelo sarà impegnato nelle date di Canada e Stati uniti, proseguirà poi con il tour europeo con date in Germania e Svizzera. In estate sarà la volta dell’Italia. I biglietti della data spezzina proporranno tre fasce di prezzo: 46 euro, 57,50 euro o 69 euro.

