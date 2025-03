Nuova accusa per Toti: truffa ai danni dello Stato. Indagato anche Giampedrone

L’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone sono indagati per “truffa ai danni dello Stato” per la gestione dei rapporti lavorativi con Davide Marselli, gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia che in passato ha collaborato con l’ente regionale.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX l’indagine sarebbe partita dalla Procura della Spezia e poi trasferita a Genova per fare luce sul contratto di Marselli che, secondo l’accusa, non avrebbe mai svolto alcuna attività per la Regione percependo una cifra attorno a 80mila euro che corrisponderebbe ai servizi di cui Toti e Giampedrone avrebbero usufruito presso il suo stabilimento. Secondo l’avvocato di Toti, Stefano Savi, ogni presenza sarebbe stata regolarmente pagata mentre lo stesso ex presidente ha affermato che la posizione di Marselli era stata svolta “con scrupolo” e con un contratto ritenuto regolare dalla Regione.

