Pasqua, torna la kermesse “Chiese in musica”: le voci bianche del Carlo Felice all’Annunziata

Genova. In occasione della Quaresima e Pasqua torna a Genova “Chiese in musica“, la rassegna che dal 2017 viene ospitata nelle chiese cittadine e dove si fondono insieme diverse forme ed ensemble di musica sacra. L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni e Curia genovese, partirà sabato 15 marzo e proseguirà fino al 10 maggio, con 8 concerti, tra cui il coro di voci bianche del Carlo Felice, all’Annunziata, grande novità di questa edizione, che accompagneranno i genovesi per tutto il periodo precedente e successivo alla Pasqua. La partecipazione ai concerti è gratuita.

