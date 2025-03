Prima prova del KartSport Circuit: Alex Laghezza sale sul podio

Spettacolo sul prestigioso circuito di Lonato del Garda, dove nel weekend si è disputata la prima prova del “KartSport Circuit”. L’evento ha richiamato numerosi piloti da tutta Europa, protagonisti di una competizione accesa fin dalla giornata di sabato. Il pilota spezzino Alex Laghezza, portacolori della Laghezza Racing, ha voluto partecipare in previsione dei durissimi campionati Rok Cup e WSK Euro Series che lo vedranno impegnato per questa stagione sportiva 2025, mantenendo così sempre alto il suo livello di preparazione. Il pilota ligure, si mette subito in evidenza con un secondo tempo di gruppo in qualifica, vincendo poi la prefinale e chiudendo sul podio al secondo posto. Un ottimo risultato che contraddistingue la sua costante crescita professionale. Alex, sarà nuovamente in pista il prossimo weekend, con la 1 a prova del Campionato Rok Cup 2025 sulla pista di Franciacorta. Alex corre con il team Zanchi Motorsport ed è sostenuto da molti sponsor, che ringraziamo per la partecipazione: Laghezza SpA, DSV, D.T.F. srl, Istituto di Vigilanza La Lince, Toscana Truck, Gesta Consulenza, SET Società Edilizia Tirrena, Howden, Good Job, La Veneta Carrozzeria, Novass, Concessionaria De Benedetti, Passerini & Partners, Enilive Lanati La Spezia, OKZ.

