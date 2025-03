Punizione di Salvatore Esposito e gol in mischia di Wisniewski: il precedente contro il Milan

Deja vu aquilotto nella vittoria contro il Pisa per 3-2 della scorsa domenica. In rete sono andati Salvatore Esposito con un calcio di punizione di rara bellezza e Wisniewski grazie alla sua capacità di farsi trovare al centro dell’area su situazione da calcio da fermo. Gol utili a completare una rimonta che conferma lo Spezia come una delle realtà più divertenti di questo campionato.

Con gli stessi uomini e la stessa modalità si era consumata un’altra esaltante vittoria casalinga a maggio 2023. La vittima in quell’occasione fu il Milan di Pioli, che cadde per 2-0 al Picco in una partita molto combattuta e decisa nell’ultimo quarto d’ora. Prima rete di Wisniewski abile a deviare in porta una respinta corta dopo un palo di Amian. A cinque dalla fine il sigillo di Salvatore a scavalcare la traversa, imparabile per il pur straordinario Maignan.

