Sampdoria in zona playout: segnali positivi senza vittorie e rischio abbaglio pericoloso

Che non sia tutto un abbaglio, prendendo in prestito il titolo di un film recentemente uscito nelle sale. Il tema era l’unificazione dell’Italia, qui la creazione del futuro della Sampdoria.

La fase difensiva migliorata, le incoraggianti prove di tanti acquisti di gennaio e le buone prestazioni recenti. La Sampdoria ha compiuto passi avanti, è innegabile e le recensioni sulle recenti partite vanno tutte in questo senso. Ma allargando l’obiettivo al quadro generale Semplici ha preso la Samp fuori dai playout per classifica avulsa e dopo 12 partite i blucerchiati sono dentro ai playout per classifica avulsa a seguito della vittoria nel “posticipo” di ieri 5 a 1 del Sudtirol sul Cittadella.

