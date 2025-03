Si apre la vendita per Cesena-Spezia. Tifosi ospiti al Manuzzi solo con tessera

Si è aperta alle 15 di oggi la vendita dei biglietti per la partita di sabato pomeriggio tra il Cesena e lo Spezia. I tifosi spezzini potranno acquistare online o nei punti vendita Vivaticket i tagliandi per il match solo nel settore ospiti dello stadio Manuzzi e solamente se provvisti di Eagle Card, al prezzo di 20 euro. La vendita proseguirà fino alle 19 di venerdì 14 marzo, alla vigilia della trasferta della squadra di D’Angelo in Romagna.

