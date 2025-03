Tetraplegico dopo un pugno, Ciangherotti e Perrone (FI): “Necessario un inasprimento delle pene per chi compie simili reati”

Albenga. “La drammatica vicenda di Paolo, il giovane brutalmente colpito per un monopattino e ora tetraplegico, è l’ennesima dimostrazione di quanto sia urgente e necessario un inasprimento delle pene per chi si macchia di reati così efferati. Non è tollerabile che chi riduce in queste condizioni una persona possa rimanere a piede libero: rendere tetraplegico un ragazzo con un gesto criminale equivale a ucciderlo, e lasciare il responsabile impunito significa condannare la vittima una seconda volta”.

Lo dicono in una nota Eraldo Ciangherotti, ex coordinatore di Forza Italia di Albenga, e Ginetta Perrone, capogruppo di Forza Italia ad Albenga, commentando la vicenda del giovane Paolo raccontata ieri da IVG.it e oggetto anche di un servizio de “Le Iene”.

