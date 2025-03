Toti e Giampedrone indagati per truffa ai danni dello Stato: l’inchiesta dalla Spezia a Genova

Genova. L’ex governatore della Liguria Giovanni Toti (che sta svolgendo i lavori socialmente utili dopo aver patteggiato l’accusa di corruzione) e l’attuale assessore regionale della giunta Bucci Giacomo Giampedrone sarebbero indagati dalla Procura di Genova per truffa ai danni dello Stato.

L’inchiesta, i cui contorni sono riportati dal Secolo XIX è stata trasmessa per competenza nelle scorse settimane dalla Procura della Spezia ai colleghi di Genova ed è nata dagli accertamenti svolti sull’ex capo di Gabinetto in Regione Matteo Cozzani, sospettato d’aver incassato tangenti da una serie di imprenditori in cambio di favori e per il quale la procura spezzina ha recentemente chiuso le indagini.

La vicenda riguarda il periodo 2015-2021 e coinvolge un imprenditore, Davide Marselli, che gestisce lo stabilimento balneare San Marco di Ameglia. Secondo la guardia di finanza Toti avrebbe firmato diversi contratti in favore di Marselli inserito, prima come co.co.co e poi come dipendente a tempo determinato, nella segreteria politica di Giampedrone per un totale di circa 80mila euro in sette anni in cambio – riporta il Secolo XIX sulla base di alcune informative della Gdf spezzina, della libera fruizione dello stabilimento balneare per attività che non avrebbe svolto o almeno che non avrebbe svolto come prevede il contratto. Anche Marselli è indagato per lo stesso reato.

