Una lettrice da Migliarina: “Anche qua con lo scambio tra furgoni e auto i parcheggi sono di fatto privatizzati”

Buongiorno,

ho letto il vostro articolo riguardante i parcheggi a Rebocco, dove al mattino c’è chi lascia la macchina e prende il furgone per andare al lavoro e la sera viceversa, occupando di fatto il parcheggio pubblico come fosse privato. Ebbene questa cosa succede anche a Migliarina: addirittura un’azienda di noleggio, non avendo un parcheggio proprio, occupa tranquillamente con i propri mezzi i parcheggi pubblici, togliendoli ai normali cittadini che faticano a trovare un posto vuoto. Ma veramente non si può fare nulla contro queste brutte abitudini?

Buon proseguimento,

Stefania

