Un’adozione di coppia per gli scriccioli Ruzzola e Fuffi

“Quando sono arrivati in canile siamo letteralmente rimasti a bocca aperta, perché ci avevano preannunciato l’arrivo di due maremmani e invece ci siamo ritrovati davanti questi due scriccioli!”. Lo raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale della Spezia, a proposito della coppia Ruzzola e Fuffi, cagnolini protagonisti della puntata di oggi di Baucheca, per i quali si cerca un’adozione insieme. “Soffrono molto lo stress del canile, avrebbero bisogno di molte più attenzioni solo per loro, di compagnia, di uscire fuori e rilassarsi un po’ – spiegano dalll’Impronta -. In passeggiata sono molto bravi e con le persone hanno bisogno di un minimo di conoscenza, per poi lasciarsi andare e riempirle di affetto”. Se volete fare coonoscenza con Ruzzola e Fuffi, contattate Anna su Whatsapp al 348/7882777.

