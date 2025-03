Ventiquattro qualificati nel corso per assistenti allo studio odontoiatrico

Un percorso altamente professionalizzante che rappresenta un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro: questo, in estrema sintesi, il nucleo fondamentale del corso per assistente di studio odontoiatrico, giunto alla terza edizione, che ha visto qualificarsi, alla fine di gennaio, con successo tutti e 24 i partecipanti.

Il dato più rilevante a oggi, è che 13 dei partecipanti hanno già trovato occupazione e gli altri stanno per essere inseriti: numeri che vanno a certificare, ancor di più, il successo del progetto, grazie alla fattiva collaborazione tra CAO, ANDI provinciale e l’ente di formazione professionale CISITA, che hanno organizzato i corsi.

“Vorrei esprimere la mia grande soddisfazione per il proficuo esito di questo corso, il terzo in ordine di tempo,” – afferma il Dottor Tavilla, presidente CAO e direttore del corso, – “perché ancora una volta ha contribuito, nella sua perfetta alternanza tra teoria e pratica laboratoriale, a formare persone pronte per essere inserite nel mondo del lavoro.”

L’alternanza è stata proprio la formula perfetta per la riuscita del corso, con 300 ore di lezioni teoriche, fatte da medici odontoiatri del territorio che si sono succeduti in qualità di relatori e 400 ore di tirocinio curriculare. All’interno di studi medici.

“In questo vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto- ha continuato Tavilla – a cominciare dal CISITA, con la Presidente Giorgia Bucchioni e Barbara Bonati, preziosa nel saper coordinare il tutto, l’Istituto Cozzani che ha fornito gli spazi, il dottor Del Nevo (Tesoriere ANDI SP), tutor prezioso, tutti gli insegnanti che hanno contribuito al successo finale e, ovviamente, le partecipanti, che hanno superato brillantemente ogni step.”

Proprio Giorgia Bucchioni ha voluto affermare “L’importanza di continuare a creare reti attive che coinvolgono diverse realtà territoriali, finalizzate a formare, in maniera sempre più specializzata, le nostre figure professionali. Le percentuali, altissime, di occupazione, sono una testimonianza che stiamo percorrendo la strada giusta.”

