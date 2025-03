Albenga. Sanità e sicurezza idrogeologica del territorio saranno i temi principali dell’incontro previsto per il mese di aprile tra il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

“Ringrazio il Presidente Bucci – afferma il sindaco Tomatis – per aver fissato in tempi rapidi questo incontro, che rappresenta un passo significativo per affrontare le criticità e le sfide legate alla gestione del territorio e alla prevenzione di eventi calamitosi”.

» leggi tutto su www.ivg.it