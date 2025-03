Allagamenti frequenti nel sottopasso di Brin, c’è un progetto di riassetto idraulico

Genova. Il sottopasso di Brin, a Certosa, spesso soggetto ad allagamenti in caso di forti piogge, è stato oggetto di un’interrogazione, oggi, in consiglio comunale. Gianni Crivello (Gruppo Misto), assessore ai Lavori pubblici della giunta Doria, ha chiesto all’attuale assessore Ferdinando De Fornari un aggiornamento sulla possibile soluzione in via definitiva di questa problematica.

De Fornari ha spiegato che un progetto esiste, e riguarda il riassetto idraulico dei rio Zella che, trovandosi in corrispondenza della galleria dell’autostrada A7, prevede un coinvolgimento anche da parte di Aspi.

» leggi tutto su www.genova24.it