Ape Confedilizia, aumentano i soci. Accordo territoriale 3 più 2 a Busalla. Presto anche per Genova

Genova. Un’associazione in salute, che attrae sempre più soci e che si mette a disposizione delle persone con gli accordi territoriali per i contratti 3 più 2. Così emerge dalle ultime novità di Ape Confedilizia Genova, la maggiore associazione dei proprietari. Di ieri il consiglio direttivo, presieduto da Vincenzo Nasini, che ha reso atto e ha deliberato l’ammissione all’associazione Ape Confedilizia di 106 nuovi soci singoli, 27 condominii e due enti.

Segno evidente che il sodalizio è in salute e diventa sempre di più un riferimento per la proprietà immobiliare. Nei giorni scorsi è stato anche firmato a Busalla il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 più 2, con l’obiettivo di estenderlo a tutta la Valle Scrivia ligure. Poi, in tempi brevi, lo stesso accordo territoriale sarà rinnovato anche per la città di Genova:

