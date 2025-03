La Covim, la ditta che ha realizzato i box interrati in zona ex Scalo e via Colombo, chiede al Comune di Camogli l’annullamento della richiesta di pagamento di 276.781 euro. E lo fa rivolgendosi al Tar. Il Comune spenderà 11.672 euro in spese legali per difendere il proprio punto di vista.

