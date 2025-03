Comunali Genova, Cavo dice sì alla candidatura a vicesindaca: “Me lo chiedono in tanti”

Genova. Ilaria Cavo scioglie la riserva e accetta la candidatura a vicesindaca di Genova proposta ieri dal centrodestra trainato da Pietro Piciocchi e Marco Bucci. La parlamentare di Noi Moderati, ex assessora della giunta Toti, lo ha annunciato con un post su Facebook: “Mi sono presa solo qualche ora per riflettere sulla proposta, una proposta importante, che comporta un grande impegno e, soprattutto, un grande senso di responsabilità. Accetto questa proposta per molti motivi”.

“Innanzitutto – specifica – perché non mi sono mai sottratta a impegni e responsabilità. Saranno i cittadini a dirlo, ma credo che gli anni vissuti come giornalista prima e quelli come assessore regionale e parlamentare poi lo abbiano dimostrato. Accetto perché, come donna, come politica, come cittadina credo nella candidatura di Pietro Piciocchi e nel valore aggiunto che potremo avere, insieme, durante questi mesi intensi di campagna elettorale e nel lavoro che ci attende. Già in passato, nei rispettivi ruoli, abbiamo collaborato con successo su molti temi e progetti, dalla cultura, allo sport, al sociale. Siamo collaudati. Accetto perché, insieme alla richiesta convinta della coalizione, me lo stanno chiedendo tanti amici e tanti cittadini genovesi che incontro per strada e che mi scrivono entusiasti“.

