Consiglio regionale, opposizioni chiedono dimissioni presidente Balleari

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Stefano Balleari da presidente del Consiglio regionale. Una richiesta arrivata stamani dopo un episodio accaduto nelle prime battute della seduta, durante le trattazioni delle interpellanze sul Progetto Giovani 2023: il consigliere Pd Simone D’Angelo stava replicando alla risposta ricevuta dall’assessore Simona Ferro, la stessa Ferro è intervenuta fuori microfono su alcune parole dell’esponente di D’Angelo, al che questi si è rivolto al presidente dell’assemblea Balleari: “Fa il presidente o guarda il telefonino?”, ha domandato il consigliere Dem all’esponente FdI. In risposta Balleari ha dato ripetutamente a D’Angelo del maleducato, invitandolo a lasciare l’aula, e l’atmosfera generale si è fatta decisamente animata, finché Balleari ha sospeso la seduta per una conferenza dei capigruppo. Poco dopo le opposizioni, fuori dall’aula, hanno parlato con la stampa formulando la richiesta di dimissioni da parte di Balleari. (Notizia in aggiornamento)

