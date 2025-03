In traghetto tra Golfo e Cinque Terre: dopo San Giuseppe il via alle linee di sempre con sconti per i residenti e una novità estiva per il Pozzale

Anche se in base alle condizioni meteo di questi giorni non si direbbe, l’inizio della primavera è alle porte e con essa l’avvio della stagione turistica. Ma l’arrivo dei turisti e del periodo balneare non si notano solamente sulle agende di prenotazione delle strutture ricettive e dei ristoranti: tra i primi a rimettersi in moto, infatti, c’è il consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei poeti, che con i suoi traghetti è da sempre compagno delle giornate di relax di centinaia di migliaia di persone ogni anno.

Quest’anno il primo servizio sarà proposto in occasione della Fiera di San Giuseppe, con collegamenti tra Lerici e Passeggiata Morin tre volte al giorno nelle giornate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 marzo.

“E’ una proposta che abbiamo pensato per dare un servizio comodo per chi si muove da Lerici e dalla Val di Magra alla volta della festa patronale spezzina e al contempo decongestionare le arterie di traffico tradizionali durante i giorni della fiera. Vedremo quale sarà la risposta dell’utenza e, nel caso, il prossimo anno lo potremmo proporre anche per la costa di Porto Venere”, spiega il consigliere e amministratore del consorzio, Roberto Bertogna.

