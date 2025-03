L’indagine su Toti e Giampedrone, le intercettazioni dell’imprenditore balneare: “Gli ho sempre dato lo stagionale gratis”

Liguria. Secondo gli investigatori della guardia di finanza il rapporto di lavoro tra l’imprenditore balneare di Ameglia Davide Marselli e la Regione Liguria era fittizio, “solo sulla carta”.

E’ quanto emerge dalle carte dell’indagine depositate dalle fiamme gialle alla pm Elisa Loris che ipotizza per Marselli, Giovanni Toti e Giacomo Giampedrone il reato di truffa allo Stato. I militari delle Fiamme gialle sono partiti da alcune intercettazioni, una in particolare che risale al 25 febbraio del 2021, dove Marselli si sfogava con l’ex capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani (finito anche lui ai domiciliari il 7 maggio nella maxi inchiesta sulla corruzione e indagato in un’inchiesta parallela dalla Procura della Spezia). Marselli in sostanza lamentava di ricevere troppo poco da Giampedrone rispetto ad altri collaboratori politici.

