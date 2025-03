Ospedale Micone, Nicolò: “La chiusura del centro prelievi è temporanea”. Opposizione all’attacco

Genova. La chiusura del centro prelievi dell’ospedale Micone di Sestri Ponente è sbarcata oggi in consiglio regionale. Da gennaio il servizio, che serviva mediamente 30 utenti al giorno, è stato sospeso senza fornire spiegazioni alla cittadinanza. A occuparsi del caso sono stati tre consiglieri di opposizione: Katia Piccardo (Pd), Gianni Pastorino (Lista Orlando) e Selena Candia (Avs).

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha assicurato che i servizi non sono stati depotenziati e ha precisato che c’è stata una riorganizzazione, che ha comportato la chiusura temporanea del servizio, proprio per migliorare l’assistenza offerta: “Contestualmente, infatti, è stato potenziato il centro prelievi di Via Soliman, che ha sede nel medesimo quartiere. Presso il polo di via Soliman è stato incrementato con 30 unità il forcing quotidiano di prelievi mantenendo così i tempi di attesa a Cip invariati, oltre ad applicare l’accesso diretto per donne in gravidanza e pazienti oncologici. Presso l’ospedale Micone sono stati mantenuti gli esami ematici curva da carico glicemico per donne in gravidanza e pazienti diabetici”.

» leggi tutto su www.genova24.it