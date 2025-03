Pd: “Balleari ha mostrato ancora una volta sue inadeguatezza e incapacità a gestire aula”

“Oggi in aula abbiamo assistito a uno spettacolo inaccettabile, il presidente del consiglio Stefano Balleari ha mostrato, ancora una volta, tutta la sua inadeguatezza e incapacità di gestione dell’aula, dove si fa dettare la linea dal presidente Bucci, con un invasione di campo inaudita. Il presidente ha dimostrato di non essere stato in grado di ‘garantire le prerogative e i diritti dei consiglieri’ e ‘assicura(re) il rispetto dei diritti delle minoranze’, come dall’articolo 20 dello Statuto”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del gruppo Pd in merito a quanto accaduto stamani. “Non garantire l’esercizio del mandato ispettivo dei consiglieri di minoranza, consentendo alla giunta, al suo presidente di interrompere continuamente i consiglieri, non costituisce ‘garantire le prerogative e i diritti dei consiglieri’ – proseguono i Dem -. L’utilizzo indiscriminato, senza motivazione, del richiamo dei singoli consiglieri che svolgono la propria funzione, senza peraltro coinvolgere l’ufficio di presidenza, è in palese contrasto con l’assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, così come deliberare le espulsioni dai consigli regionali senza motivazioni, sulla base delle singole richieste della maggioranza stessa. Per questo, a garanzia del rispetto delle regole statutarie e della terzietà del ruolo, abbiamo presentato un documento condiviso con tutte le forze di opposizioni in cui abbiamo chiesto che il presidente del consiglio Balleari provveda ad adeguare le modalità di conduzione dei lavori dell’aula al regolamento e nel rispetto di tutti i consiglieri, o altrimenti rassegni le proprie dimissioni”.

