Poggi-Carducci, Baruzzo: “Nuova scuola è una conquista se totalmente fruibile”. Giampedrone: “Non ci sono limitazioni all’utilizzo degli spazi”

Dopo la seduta congiunta della commissioni consiliari della scorsa settimana, oggi lo stato del cantiere delle Poggi-Carducci è approdato anche in Consiglio regionale con l’interpellanza presentata da Carola Baruzzo del Partito Democratico. “Un’interrogazione – ha detto – che nasce da un disagio che nelle scorse settimane è emerso in maniera forte, da parte di una comunità scolastica che condivide i propri spazi con un cantiere”. La consigliera di opposizione ha ricordato come “Nel 2019 la Giunta Comunale di Sarzana ha approvato un progetto di sostituzione edilizia con un importo di più di 13 milioni di euro, finanziato con una copertura dal parte del Miur di 4 milioni e 136 mila Euro vincolati però all’assegnazione all’impresa appaltatrice dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero complesso scolastico entro il 6 novembre 2022. Questo step non è stato rispettato e Regione Liguria si è offerta di coprire l’importo in attesa che venisse finanziato con risorse del PNRR per ultimare i lavori che nel frattempo sono cresciuti di circa un milione di euro”. Baruzzo ha poi aggiunto: “In seguito la Giunta ha favorito e ha preso atto di un accordo bonario tra IRE e la ditta appaltatrice che si impegna con il massimo sforzo ad assicurare l’inaugurazione della scuola mentre la centrale rinuncia a penali milionarie per gravi ritardi nell’andamento dei lavori e stralcia, in particolare, alcune realizzazioni importanti come la demolizione del plesso Carducci a fianco a quello nuovo inaugurato e tutta una serie di altre opere”. Dunque a fronte dei recenti disagi segnalati dai genitori degli alunni, Baruzzo ha chiesto di conoscere “Le valutazioni svolte dalla direzione lavori di IRE per consentire che questo anno scolastico iniziasse in questo plesso, ancora in presenza di un cantiere e dei tempi ipotizzati per consentire ai 750 utenti che oggi frequentano la nuova scuola di svolgere la loro attività senza la presenza di un cantiere”.

Quesiti ai quali ha risposto l’assessore Giacomo Giampedrone: “La consegna anticipata è stata richiesta dal Comune di Sarzana al fine di dislocare temporaneamente nel nuovo plesso le cinque classi della scuola primaria che, per l’anno scolastico 24-25, non potevano essere più ospitate nel plesso Parentucelli, nonché dall’istituzione scolastica al fine di poter procedere all’allestimento degli spazi con arredi e attrezzature oggetto di finanziamento PNRR. Nel mese di settembre – ha proseguito – sono stati presi in consegna anticipatamente gli spazi attualmente in uso alla scuola, corrispondenti ai padiglioni A e B, aule, laboratori, spazi di servizio e corridoi, oltre agli spazi distributivi del padiglione C necessari alla distribuzione ai piani e parte degli spazi esterni, in particolare la piazza interna. La configurazione degli spazi presi in consegna è stata preventivamente condivisa e favorevolmente valutata dal Comune di Sarzana e dall’istituzione scolastica, in quanto giudicata idonea a garantire il regolare avvio e il funzionamento delle attività didattiche, pur nelle more del completamento dell’appalto. Conseguentemente, su richiesta della stazione appaltante, il collaudatore incaricato ha redatto ai sensi di legge il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata, attestando tutte le condizioni previste dalla legge ai fini dell’utilizzo in sicurezza di questi spazi. Alla consegna anticipata è stato redatto apposito verbale per la gestione delle interferenze fra l’attività didattica e il cantiere, alla presenza di tutti i soggetti interessati. La documentazione tecnico-amministrativa attestante alle condizioni di qui sopra e agli atti del Comune di Sarzana è stata trasmessa anche all’istituto comprensivo. Non si ravvisa dagli atti alcuna limitazione all’utilizzo degli spazi già formalmente in consegna alla scuola. A seguito di formale comunicazione di fine lavori pervenuta dall’appaltatore e di redazione del certificato di ultimazione da parte del direttore dei lavori, sono attualmente in corso le attività di verifica finalizzate al collaudo tecnico-amministrativo finale che potrà dare piena attività a una scuola che, credo sia un grande salto di qualità per la sicurezza dei ragazzi e di tutta la popolazione scolastica”.

“Non c’è dubbio – ha replicato Baruzzo – che una scuola nuova è sempre un successo per una comunità però ci devono essere condizioni anche di sicurezza per potervi accedere. Al Parentucelli Arzelà c’erano ancora i margini per poter ospitare le classi della primaria, così come c’erano per quanto riguarda la Pro Sarzana che oggi ospita due classi dell’Istituto Alberghiero, ma avrebbe avuto comunque dei locali che l’amministrazione comunale non ha mai chiesto. È’ molto probabile che il Comune effettuerà un’altra procedura di affidamento per ultimare i lavori e che quindi questo stato di disagio sia destinato a durare, con i ragazzi costretti convivere con il cantiere. Una scuola è una conquista, ma per essere una conquista soddisfacente per tutti deve essere fruibile in maniera complessiva e totale”.

L’articolo Poggi-Carducci, Baruzzo: “Nuova scuola è una conquista se totalmente fruibile”. Giampedrone: “Non ci sono limitazioni all’utilizzo degli spazi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com