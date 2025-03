Giovedì 13 marzo alle 19 convocazione straordinaria del Consiglio comunale di Portofino. All’ordine del giorno un solo punto: “Affidamento in house di attività strumentali alla “Portofino mare srl.” affidamento diretto, in via sperimentale di attività strumentali per il funzionamento dell’immobile comunale di piazza libertà civici 16 – 17 (attivazione di studio medico e di palestra comunale).

