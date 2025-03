Processo Ponte Morandi, Giovanni Castellucci parlerà in aula il 26 marzo

Genova. I giudici hanno deciso di dare una svolta ai tempi lunghissimi del processo Morandi. Se fino a ieri le voci che circolavano tra gli avvocati erano di un probabile nuovo giro di audizioni in aula di periti e consulenti di parte per dirimere alcune questioni tecniche su cui ovviamente accusa e difesa sono su posizioni opposte circa le cause della corrosione e del crollo, questa mattina il presidente del collegio Paolo Lepri ha deciso in tutt’altro modo chiedendo agli avvocati degli imputati di indicare chi, a partire dalla giornata di martedì 18 marzo, vorrà fare dichiarazioni spontanee.

Tra loro c’è l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, che parlerà in aula il 26 marzo.

