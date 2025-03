Promozione, Quiliano&Valleggia sconfitto 0-5 dal Savona ma Molinaro non ci sta: “Risultato bugiardo, epilogo condizionato dall’arbitro”

Quiliano. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Andrea Picasso”, è andata in scena una delle sfide valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Ad affrontarsi sono state Quiliano&Valleggia e Savona, formazioni le quali hanno dato vita ad una gara estremamente godibile. Il match è terminato con il risultato di 0-5 in favore del sodalizio biancoblù, un epilogo netto che però, secondo l’allenatore dei biancorossoviola Gianluca Molinaro, è stato viziato principalmente da alcune scelte arbitrali.

“Tra il trentesimo e il quarantesimo – spiega il tecnico del Quiliano&Valleggia – abbiamo avuto due occasioni davanti alla porta con Fanelli e Ormenisan che se sfruttate ci avrebbero permesso di andare addirittura sopra nel punteggio. So che loro ci temevano come avversaria perchè sono venuti a vederci sia contro il Masone che contro la Baia Alassio. Noi siamo una squadra che non molla di un centimetro, quindi loro non sono venuti qui per fare una passeggiata di salute, del resto non devono e non se lo possono permettere guardando al proprio obiettivo finale. Abbiamo perso male ma è un risultato bugiardo per quello che si è visto”.

