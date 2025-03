Savona. Inizieranno il 19 marzo, al punto informativo Pala Sea-s in piazza del Popolo, gli incontri per la raccolta porta a porta dove saranno fornite le istruzioni necessarie per il nuovo sistema.

Gli incontri sono suddivisi per quartiere, in ogni giornata ci sono tre fasce orerie disponibili. La consegna dei kit sarà effettuata nel punto di distribuzione di Legino, in via Pietragrossa (ex campo sportivo Csi) a partire dal 1 aprile.

