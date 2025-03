Rapallo: ennesimo sversamento fognario, ma questa volta si tace perfino la via

Incredibile. A Rapallo è stato scoperto l’ennesimo sversamento fognario. Il Comune corre ai ripari, emette un’ordinanza; ma questa volta tace non solo il civico dell’edificio da cui proviene lo sversamento, ma anche la via dove si trova il canale della rete bianca interessata. Si parla di “proprietario dell’edificio”; il che escluderebbe un condominio. L’innominato, responsabile dello sversamento, ha tre giorni per eliminare l’inconveniente. Resta da capire perché in altri casi (Via Tuya) erano state indicate civico e zone e in questo no. Trasparenza.

