Rapallo: lutto nel mondo del commercio; è mancato Luigi Baldrati, aveva 65 anni

E’ mancato a Rapallo uno storico commerciante: Luigi Baldrati “Gigi Bay”, storico proprietario della pasticceria Bay di Via Mazzini, nel centro storico di Rapallo. Aveva 65 anni e in tanti speravano riuscisse a lottare e vincere la malattia. Apprezzato artigiano, era persona stimata e amata. Oltre alla famiglia lo piangono gli amici e le tante persone affezionate ai suoi prodotti. La data del funerale non è ancora nota.

» leggi tutto su www.levantenews.it